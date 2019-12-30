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الرئاسة التونسية تمدد حالة الطوارئ شهرًا

01:53 م الإثنين 30 ديسمبر 2019
الرئاسة التونسية تمدد حالة الطوارئ شهرًا

الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد

تونس- د ب أ:

أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الاثنين، تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر، بدءا من أول يناير القادم وحتى يوم الثلاثين من نفس الشهر.

وحالة الطوارئ مستمرة في البلاد منذ التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة أمنية وسط العاصمة وخلف 12 قتيلا من الأمن الرئاسي في نوفمبر من عام 2015.

وهذا هو أول قرار تمديد للرئيس الحالي قيس سعيد الذي تسلم منصبه أكتوبر الماضي.

قيس سعيد الرئاسة التونسية حالة الطوارئ

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