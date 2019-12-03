وزير بحكومة تصريف الأعمال: تشكيل الحكومة اللبنانية خلال ساعات

القاهرة - (مصراوي)

عقد سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، اجتماعًا مع المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله، حسن خليل، ووزير المالية علي حسن خاليل.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن الاجتماع كان إيجابيًا لكنه لم يكن حاسمًا، وفي انتظار لقاء الحريري بالمهندس سمير الخطيب المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة.

وأكد محمد قماطي، وزيرًا في حكومة تصريف الأعمال، لقناة "النهار" اللبنانية، أن الساعات الأخيرة شهدت تطورات إيجابية على مستوى التكليف وشكل الحكومة الجديدة، بعد فترة من المفاوضات الصعبة.

وأشار قماطي، إلى أن الأمور تتجه لتشكيل حكومة اختصاصيي وسياسيين.

وتحدّثت مصادر مطلعة للنهار، مؤكدة أن إجراء استشارات التكليف ستكون غدًا الاربعاء أو بعد غد الخميس، إذا ما نجحت الاتصالات الأخيرة المتوقَّع إجراؤها اليوم.