الأمن الليبي يقبض على 3 مصريين مطلوبين على ذمم قضايا جنائية

القاهرة – مصراوي:

أعلنت السلطات الليبية، القبض على 3 أشخاص يحملون الجنسية المصرية، مطلوبين على ذمم قضايا جنائية في مصر، صدرت أحكامًا غيابية بحقهم تصل عقوبتها إلى 5 أعوام.

وأوضح المكتب الإعلامي لجهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، أن مصر أبلغت ليبيا بوجود 4 مصريين متواجدين في الأراضي الليبية، ومطلوبين على ذمم قضايا جنائية، منها استحواذ وتجارة الأسلحة والسطو المسلح.

وألقت القوات الأمنية الليبية القبض على 3 منهم "محمد السيد فرج محمد، سالم عبد الله فرج محمد، ومحمود محمد السيد فرج محمد"، بينما فر المطلوب الرابع، وصدرت الأوامر للبحث عنه.

وقال جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، إنه سيتم تسليم المطلوبين الثلاثة إلى مصر، بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية.

وأكد الجهاز أنه "سيكون اليد الضاربة التي ستحاسب كل من تسول له نفسه المساس بأمن الدولة والدول المجاورة وأمن المواطن وسلامته".