وفد دبلوماسي تركي في موسكو لبحث ملفي سوريا وليبيا

أنقرة - (د ب أ):

أفادت مصادر دبلوماسية تركية بأن وفدا دبلوماسيا تركيا توجه إلى العاصمة الروسية موسكو لإجراء مباحثات حول سوريا وليبيا.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن المصادر القول إن الوفد، الذي يترأسه نائب وزير الخارجية سدات أونال، غادر إلى موسكو أمس الأحد.

ومن المنتظر أن يجري الوفد اليوم مباحثات مع المسؤولين الروس حول ملفي سوريا وليبيا.

كما من المقرر تناول التحضيرات للزيارة المخططة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى تركيا، في الثامن من يناير المقبل.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال أمس إن بلاده لا يمكن أن تتحمل بمفردها عبء موجة هجرة جديدة من إدلب السورية.

وأكد أردوغان أن تركيا تبذل وستواصل بذل قصارى جهدها بالتواصل مع روسيا لإنهاء العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات النظام السوري، مدعومة من روسيا، على إدلب.