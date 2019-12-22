إصابة 13 على الأقل في إطلاق نار بشيكاغو الأمريكية

أعلنت شرطة ولاية شيكاغو الأمريكية، إصابة 13 شخصًا على الأقل، في إطلاق نار جنوب الولاية، خلال حفل تأبين شخص لقى حتفة في جريمة عنف في وقت سابق.

وذكرت الشرطة، أن المصابين تتراوح أعمارهم بين 16 عامًا إلى 48 عامًا، بينهم 4 أشخاص في حالة حرجة، حسبما ذكرت "أسوشيتيد برس" الأمريكية،

وقال رئيس إدارة الدوريات في قسم شرطة شيكاغو فريد والر، إن أربعة من المصابين في حالة حرجة.

وتابع: "يبدو أن منفذي الهجوم كانوا يطلقون النار بشكل عشوائي على الأشخاص المغادرين للمنزل الذي أقيم به حفل التأبين".

وأكد أن الشرطة ألقت القبض على شخصين أحدهما كان مسلحًا، وبدأت التحقيق معهم بشأن الواقعة.