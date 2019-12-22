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إصابة 13 على الأقل في إطلاق نار بشيكاغو الأمريكية

06:38 م الأحد 22 ديسمبر 2019
إصابة 13 على الأقل في إطلاق نار بشيكاغو الأمريكية

إصابة 13 على الأقل في إطلاق نار بشيكاغو الأمريكية

أعلنت شرطة ولاية شيكاغو الأمريكية، إصابة 13 شخصًا على الأقل، في إطلاق نار جنوب الولاية، خلال حفل تأبين شخص لقى حتفة في جريمة عنف في وقت سابق.

وذكرت الشرطة، أن المصابين تتراوح أعمارهم بين 16 عامًا إلى 48 عامًا، بينهم 4 أشخاص في حالة حرجة، حسبما ذكرت "أسوشيتيد برس" الأمريكية،

وقال رئيس إدارة الدوريات في قسم شرطة شيكاغو فريد والر، إن أربعة من المصابين في حالة حرجة.

وتابع: "يبدو أن منفذي الهجوم كانوا يطلقون النار بشكل عشوائي على الأشخاص المغادرين للمنزل الذي أقيم به حفل التأبين".

وأكد أن الشرطة ألقت القبض على شخصين أحدهما كان مسلحًا، وبدأت التحقيق معهم بشأن الواقعة.

شيكاغو اطلاق نار الشرطة الأمريكية

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