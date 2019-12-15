العراق يستعد لفتح 15 مقبرة جماعية لضحايا داعش

الأنبار (د ب أ)

أعلنت السلطات العراقية اليوم الأحد عن تحديد أماكن 15 مقبرة جماعية جديدة في عموم محافظة الأنبار، 118 كم غربي بغداد.

وذكر مسؤول في مؤسسة الشهداء بمحافظة الأنبار أن هناك "15 مقبرة جماعية جديدة لمغدورين قتلوا إبان سيطرة تنظيم داعش على مناطق مختلفة من مدن محافظة الأنبار تم اكتشافها من قبل الجهات المعنية ولم يتم تنقيبها حتى الآن، وبانتظار الإجراءات القانونية لقيام فريق التنقيب بالعمل على انتشال جثث المغدورين".

وأوضح أن "المغدورين تمت تصفيتهم إبان سيطرة عناصر داعش على مناطق مختلفة من مدن الأنبار، والمقبرة التي تم العثور عليها بالقرب من قضاء الفلوجة تضم عددًا من جثامين المغدورين الذين قتلوا على يد إرهابيّ داعش، ولم يتم معرفة هوياتهم بانتظار عمليات فحص دي إن آيهم".