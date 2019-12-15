ظريف يعتبر التواصل القطري السعودي في صالح المنطقة

طهران (د ب أ)

صرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف للصحفيين خلال قمة في الدوحة بأن الجهود التي تبذلها قطر والسعودية لإنهاء الأزمة الدبلوماسية ستكون في صالح المنطقة، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

ولدى سؤال الصحفيين لظريف على هامش منتدى الدوحة عما إذا كان التواصل بين السعودية وقطر، حليفة إيران التي تخضع لعقوبات تفرضها الرياض منذ 2017، سيكون في صالح الخليج أجاب: "بالطبع".

كان وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، قد صرح أمس السبت إن بلاده اجرت محادثات مع السعودية، ولكنها لا تجري حاليا محادثات مع دولة الإمارات العربيةالمتحدة لرأب الصدع الدبلوماسي والاقتصادي على المستوى الإقليمي المستمر منذ نحو 30 شهرا.

وأشار إلى إمكانية عقد محادثات مماثلة في المستقبل مع الإمارات.

يشار إلى أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت العلاقات مع قطر بسبب دعمها للإرهاب.