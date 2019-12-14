قرقاش: قطر تحاول شقّ صفّ دول المقاطعة

اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، تصريحات المسؤولين القطريين بوجود مفاوضات مع السعودية لحل الأزمة الخليجية محاولة لشق صف الدول الأربع التي أعلنت مقاطعة قطر قبل عامين.

وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه على "توتير"، اليوم السبت، إن "التسريبات القطرية الأخيرة بشأن حلّ أزمة الدوحة مع السعودية الشقيقة دون الدول الثلاث تكرار لسعي الدوحة إلى شق الصف والتهرب من الالتزامات".

وأضاف الوزير الإماراتي أن "الرياض تقود جبهة عريضة من أشقائها في هذا الملف والملفات الإقليمية الأخرى، والتزامها بالمطالب والحلفاء أساسي وصلب".

وكان وزير الخارجية القطري صرح، قبل نحو أسبوع، بأن بلاده تقيم حوارا مع السعودية لحل أزمة الخليج، كاشفا عن عقد عدة اجتماعات بين مسؤولي البلدين في أماكن مختلفة.