32 عامًا على انطلاقها.. حماس تحيي الذكرى السنوية بتظاهرات ضد الاحتلال

غزة - (د ب أ):

أحيت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الجمعة، الذكرى السنوية رقم 32 لانطلاقها التي تصادف غدا بتظاهرات في قطاع غزة.

وأقيمت التظاهرات في شمال وجنوب قطاع غزة ورفع المشاركون فيها رايات حماس الخضراء والأعلام الفلسطينية إضافة إلى صور لرموز الحركة التي تسيطر على القطاع منذ منتصف عام 2007.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس فتحي حماد خلال تظاهرة شمال غزة، إن حماس "ستواصل مراكمة قواتها العسكرية حتى يندحر الاحتلال الإسرائيلي وينعم الشعب بالحرية والكرامة".

وأضاف حماد أن حماس "لن تتعامل مع الاحتلال إلا من خلال فوهة البندقية"، معتبرا أن الحركة "صنعت تحولات استراتيجية في مسيرة القضية الفلسطينية، وهي تسير اليوم بخطى ثابتة نحو التحرير".

وكانت حماس أعلنت يوم الأحد الماضي انطلاق فعاليات الاحتفال بذكرى انطلاقها من دون أن تتضمن مهرجانا جماهيريا مركزيا كما اعتادت الحركة لسنوات.