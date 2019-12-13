ألمانيا تتطلع لاستمرار بريطانيا كشريك وثيق حتى عقب البريكست

برلين- (د ب أ):

أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن تطلعه لأن تستمر بريطانيا في شراكة وثيقة مع الاتحاد الأوروبي حتى عقب خروجها من الاتحاد.

وقال ماس في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الجمعة: "هذا أمر مُلح للغاية حتى يمكن صياغة مستقبلنا الآن على نحو مشترك".

وأضاف ماس أنه كان يُأمل أن ترغب بريطانيا في البقاء في الاتحاد الأوروبي، لكن يتعين احترام القرار، وقال: "نريد أن تظل بريطانيا حتى عقب البريكست شريكا وثيقا سواء على المستوى الاقتصادي أو على مستوى السياسة الخارجية والأمنية".

وينتظر ماس الآن خروجا سريعا لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث قال: "يبدو من الوارد للغاية الآن أنه سيُجرى خروج منظم بنهاية يناير المقبل"، مشيرا إلى أن المحافظين حصلوا على أغلبية واضحة في البرلمان تمكنهم من المصادقة سريعا على اتفاقية الخروج التي تم التفاوض عليها مع الاتحاد الأوروبي.

وردا على سؤال حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيرحب بانضمام إسكتلندا إليه حال استقلالها عن المملكة المتحدة، قال ماس: "أبواب الاتحاد الأوروبي ستظل مفتوحة بالطبع لبريطانيا"، مضيفا أن إسكتلندا جزء من المملكة المتحدة، لذلك فإن هذه المسألة غير مطروحة على الأقل على المدى القصير والمتوسط.