أكثر الكلمات إنتشاراً

منتدى شباب العالم الطقس سد النهضة التعديل الوزاري أسعار الذهب عزل ترامب

ألمانيا تتطلع لاستمرار بريطانيا كشريك وثيق حتى عقب البريكست

03:15 م الجمعة 13 ديسمبر 2019
ألمانيا تتطلع لاستمرار بريطانيا كشريك وثيق حتى عقب البريكست

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس

برلين- (د ب أ):

أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن تطلعه لأن تستمر بريطانيا في شراكة وثيقة مع الاتحاد الأوروبي حتى عقب خروجها من الاتحاد.

وقال ماس في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الجمعة: "هذا أمر مُلح للغاية حتى يمكن صياغة مستقبلنا الآن على نحو مشترك".

وأضاف ماس أنه كان يُأمل أن ترغب بريطانيا في البقاء في الاتحاد الأوروبي، لكن يتعين احترام القرار، وقال: "نريد أن تظل بريطانيا حتى عقب البريكست شريكا وثيقا سواء على المستوى الاقتصادي أو على مستوى السياسة الخارجية والأمنية".

وينتظر ماس الآن خروجا سريعا لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث قال: "يبدو من الوارد للغاية الآن أنه سيُجرى خروج منظم بنهاية يناير المقبل"، مشيرا إلى أن المحافظين حصلوا على أغلبية واضحة في البرلمان تمكنهم من المصادقة سريعا على اتفاقية الخروج التي تم التفاوض عليها مع الاتحاد الأوروبي.

وردا على سؤال حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيرحب بانضمام إسكتلندا إليه حال استقلالها عن المملكة المتحدة، قال ماس: "أبواب الاتحاد الأوروبي ستظل مفتوحة بالطبع لبريطانيا"، مضيفا أن إسكتلندا جزء من المملكة المتحدة، لذلك فإن هذه المسألة غير مطروحة على الأقل على المدى القصير والمتوسط.

هايكو ماس برلين ألمانيا البريكست

الخبر التالى:

ميركل وماكرون وكونتي يناقشون الأوضاع في ليبيا قبل محادثات برلين
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:بيان حالة طقس السبت: رياح مثيرة للأتربة.. وأمطار بمنطقة واحدة