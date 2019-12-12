رئيس البرلمان الليبي في اليونان لمناقشة أزمة اتفاق السراج وتركيا

مصراوي – وكالات:

اجتمع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الخميس، بنظيره اليوناني كوسان تينس تاتولاتس، وذلك في ظل توتر كبير بين اليونان وتركيا بعد توقيع اتفاق مع المجلس الانتقالي الليبي في طرابلس حول ترسيم الحدود البحرية.

وفي بيان للمستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، حمدي الصافي، جاء أن رئيس البرلمان اليوناني أكد تفهم أثينا للأوضاع في ليبيا، مشددا على اعتبار اليونان لمجلس النواب الليبي الجسم الشرعي الوحيد الممثل للشعب الليبي.

وأضاف تاتولاتس أن اليونان اطلعت على رسالة مجلس النواب الليبي الموجهة للأمم المتحدة حول مذكرة التفاهم بين السراج وتركيا، مؤكدا على كل ما جاء فيها من اعتراض على بنودها.

من جانبه أكد صالح أن مجلس النواب الليبي داعم رئيس ومؤيد للقوات المسلحه العربية الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر في حربها ضد الارهاب وسعيها لتحرير طرابلس من الجماعات الارهابية.