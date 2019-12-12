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وزير الخارجية يناقش "أمن البحر الأحمر" مع نظيره الصومالي

06:02 م الخميس 12 ديسمبر 2019
وزير الخارجية يناقش "أمن البحر الأحمر" مع نظيره الصومالي

وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الصومالي

التقى وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الصومالي أحمد عيسى عوض، اليوم الخميس، لمناقشة مستحدات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتنسيق المشترك لضمان أمن البحر الأحمر.

وجاء الاجتماع على هامش فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، وتناول علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، بحسب بيان لوزارة الخارجية.

‏‎ وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شُكري أكد خلال اللقاء على عمق العلاقات الأخوية والروابط الوطيدة التي تجمع بين مصر ودولة الصومال الشقيقة قيادةً وشعباً، كما بحث الوزيران سٌبل تعزيز آليات التعاون الثنائي القائم بين البلدين، واستطلاع آفاق جديدة للتعاون في مجالات عدة.

وأضاف حافظ أن اللقاء تناول كذلك تبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن مُستجدات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، والتنسيق المشترك في موضوع أمن البحر الأحمر.

سامح شكري الصومال وزارة الخارجية أحمد عيسى عوض

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