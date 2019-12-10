احتجاج ومقاطعة لحفل توزيع جوائز نوبل بسبب كاتب نمساوي

استكهولم- (د ب ا):

أصبحت كرواتيا هي أحدث دولة تعلن مقاطعتها للاحتفالية التي تجرى اليوم الثلاثاء، لمنح جائزة نوبل للأدب عن عام 2019، وذلك احتجاجا لمنح الجائزة للكاتب النمساوي بيتر هاندكه.

وكان هاندكه قد أثار الجدل في العديد من الدوائر - وليس فقط في يوغوسلافيا السابقة - بسبب تأييده لرجل صربيا القوي سلوبودان ميلوسيفيتش، الذي اتهم بارتكاب فظائع في كرواتيا والبوسنة وكوسوفو خلال المعارك التي درات في التسعينيات من القرن الماضي.

وذكرت وزارة الخارجية الكرواتية في تغريده على تويتر أن كرواتيا لن تحضر مراسم الاحتفال بهاندكه، ووصفته بأنه "شخص مؤيد لسياسة سلوبودان ميلوسيفيتش بإقامة صربيا الكبرى في التسعينيات من القرن الماضي".

وفي وقت سابق أعلن دبلوماسيون يمثلون ألبانيا وكوسوفو وتركيا أنهم سيقاطعون الاحتفالية التي ستجرى في استكهولم.

وهناك خطط لتنظيم احتجاجات في استكهولم في وقت لاحق اليوم ضد منح هاندكه الجائزة.

وقالت توفيقه سابانوفيتش المشاركة في تنظيم الاحتجاج لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إنها تأمل أن يحضر عملية الاحتجاج 500 شخص على الأقل، وكانت توفيقه قد فقدت أبيها في مذبحة سربرنيكا بالبوسنة عام 1995.

كما من المقرر أن تشارك في الوقفة الاحتجاجية عضوات "أمهات سربرنيكا"، اللاتي يناضلن منذ سنوات ضد ما يعتبرنه سكوتا عن الرد على مذبحة سربرنيكا وغيرها من جرائم الحرب.

بينما أعلن بيتر إنجلوند عضو الأكاديمية السويدية التي تمنح جوائز نوبل أنه لن يشارك في احتفالية تسليم الجائزة لهاندكه، وقال إن مشاركته ستكون من أعمال "النفاق".