تقرير: آبي يعتزم الاجتماع مع شي في بكين خلال قمة ديسمبر

طوكيو - (د ب أ):

يلتقي رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مع الرئيس الصيني شي جينبينج في بكين في أواخر ديسمبر المقبل لقعد قمة ثلاثية مع الرئيسين الصيني والكوري الجنوبي، حسبما أفادت صحيفة "يوميوري" اليابانية اليوم السبت.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن الصحيفة أشارت إلى أن الاجتماع مع شي يستهدف تأكيد قوة العلاقات بين البلدين قبيل زيارة الرئيس الصيني الرسمية إلى اليابان في أبريل.

وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن يبحث آبي وشي الملف الكوري الشمالي والعلاقات الصينية الأمريكية.