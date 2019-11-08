  • عاجل:توجيه ولقاء العمال.. السيسي يتفقد مشروعات الطرق بمصر الجديدة (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هيثم أحمد زكي الإسكان الاجتماعي عزل ترامب أسعار الذهب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان منتدى إعلام مصر محاكمة راجح مقتل البغدادي

    موسكو: مستعدون لضمان الاتفاقيات المستقبلية بين الأكراد ودمشق

    04:55 م الجمعة 08 نوفمبر 2019
    موسكو: مستعدون لضمان الاتفاقيات المستقبلية بين الأكراد ودمشق

    ماريا زاخاروفا

    موسكو - أ ش أ

    قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، إن روسيا مستعدة للعمل كضامن للاتفاقيات بين الفصائل الكردية والحكومة السورية.

    وأضافت زاخاروفا - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - "مهمتنا هي تسهيل هذا الحوار، وربما ضمانه، والتنفيذ المستقبلي للاتفاقيات إذا تم التوصل إليها".

    وأشارت زاخاروفا، ردا على المفاوضات المحتملة بين الأكراد والحكومة السورية، وانضمام القوات الكردية إلى الجيش السوري ، إلى أنه من حيث الشكل والكيفية، يجب أن تقرر هذه المسألة مباشرة، من قبل دمشق والفصائل الكردية ذات العلاقة.

    وكان القائد العام لـ "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي أكد - في وقت سابق - وجود شرطين أساسيين للأكراد للتوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية الأول، أن تكون الإدارة القائمة حاليا جزءا من إدارة سوريا عامة ضمن الدستور ، والثاني، أن تكون لـ"قوات سوريا الديمقراطية" كمؤسسة استقلالية، أو أن تكون لها خصوصيتها ضمن منظومة الحماية العامة لسوريا.

    هذا المحتوى من

    ماريا زاخاروفا دمشق الأكراد روسيا

    الخبر التالى:

    "تهجير ونهب واعتقال".. المرصد السوري يستعرض انتهاكات تركيا في سوريا
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان