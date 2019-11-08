"تهجير ونهب واعتقال".. المرصد السوري يستعرض انتهاكات تركيا في سوريا

القاهرة – (مصراوي):

يتصاعد الحديث عن انتهاكات مُستمرة ترتكبها تركيا وقوات ما يُعرف بـ"الجيش الوطني" المدعومة من أنقرة، وسط تنديد دولي وعربي كبير ومطالبات تركيا بوقف الغزو الذي تشنه منذ نهاية الشهر الماضي بزريعة تأمين حدودها من القوات الكردية التي تعتبرهم تركيا إرهابيين.

ولا تزال المناطق التي سقطت تحت سيطرة القوات التركية والفصائل السورية المعارضة لها تشهد أوضاعا كارثية، بحسب ما قاله المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي رصد انتهاكات مستمرة ينفذها عناصر الجيش الوطني السوري ضد من تبقى من أهالي تلك المناطق، خاصة مدينة رأس العين التي تشهد انتهاكات متعددة ضد المواطنين من المدنيين، سعيًا إلى بث الرعب والفزع في قلوب من تبقى من الأهالي لإجبارهم على الرحيل.

ويعمل المرصد السوري على توثيق تلك الانتهاكات، أملاً في أن تلقى آذانا صاغية في المجتمع الدولي من أجل وقف الانتهاكات التي ترتكب بحق السوريين، والتي تأتي ضمن قائمة لا تنتهي من الانتهاكات تعرض لها السوريون على مدار سنوات الأزمة الثماني الماضية.

وفي محاولة من القوات التركية والفصائل الموالية لها إحكام سيطرتها على كافة المناطق التي خضعت لسيطرتها، تجري عملية انتهاكات مكثفة ضد المدنيين في رأس العين والقرى الغربية المحيطة بالمدينة، فلا يكاد يمر يوما واحدا حتى تنفذ تلك الفصائل الموالية ضغوط وانتهاكات بحق من تبقى من السكان الأصليين للمدينة، بغية تهجيرهم وإجبارهم على الرحيل.

وقال المرصد السوري، إن الفصائل الموالية لتركيا تعمل على مصادرة منازل المهجرين الذين فروا من جحيم الحرب في المنطقة، ولم تكتف تلك الفصائل بتلك الانتهاكات، وعمدت إلى مصادرة المشاريع الزراعية للمدنيين، وسرقة الجرارات الزراعية وصهاريج المازوت.

وأضاف المرصد عملية فرار جماعي لسكان قرية أم عشبة في ريف رأس العين الشرقي، نتيجة الانتهاكات غير الآدمية التي يمارسها عناصر فصيل صقور الشمال الذي يقوده أبو ليلى الحمصي، حيث أشارت مصادر إلى أن عمليات ضرب ونهب واعتقال تجري بحق رجال القرية.

وأكد المرصد نقلاً عن مصادره، أن الهدف من تلك العمليات هو إجبار من تبقى في المنطقة على تركها، خصوصا مع انتشار ظاهرة الاعتقال دون أسباب وتحت ذرائع واتهامات كيدية، إضافة إلى انتشار ظاهرة خطف المواطنين من أجل إجبار ذويهم على دفع فدى مالية مقابل إطلاق سراحهم، على غرار ما يجري في عفرين من انتهاكات متواصلة بحق المدنيين منذ أن سقطت عفرين تحت سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في إطار عملية غصن الزيتون التي أطلقتها تركيا في يناير 2018.

وبحسب ما علمت مصادر المرصد السوري، فإن المنازل التي تعرضت للمصادرة من قبل الفصائل الموالية لتركيا، شهدت استقدام بعض عوائل العناصر التي جاءت إلى المنطقة، في محاولة لتوطينهم محل السكان الأصليين للمدينة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، عبر مصادر موثوقة، تواجد مسلحين من “جيش الإسلام” شوهدوا خلال مشاركتهم في العملية العسكرية التركية “نبع السلام” ضمن فصائل “الجيش الوطني”، حيث رصدت المصادر عناصر الفصيل يتجولون بدعم وحماية تركية في بلدة “رأس العين” في شمال شرق سوريا، بينما كانوا يوجهون السخرية والاستهزاء بصاحب محل تجاري صغير لا يزال في البلدة ولم ينزح منها. وأكدت المصادر أن “عناصر الفصيل استولوا على المحل، والهدف من كل ذلك هو إخافة وزرع الفزع في قلوب سكان القرية”.

فيما تشهد منطقة رأس العين حالات كارثية من الانتهاكات، ولم يعد هناك بيت واحد لم يتأثر بتلك الانتهاكات والفظائع التي ترتكب بحق المدنيين ممن بقوا داخل المدينة. حتى فرق الصليب الأحمر السوري باتت ممنوعة من الدخول إلى المدينة لتقديم المساعدات رغم أنها وصلت إلى منطقة قريبة، كما أن هناك أزمة كبيرة في مياه الشرب، وأصبح المواطنون يشترون المياه بمبالغ هائلة، بحسب المرصد.

وفي حين تغطي محطة علوك في بلدة رأس العين، عدد كبير من المناطق بالمياه الصالحة للشرب من بينها مدينة الحسكة التي تكتظ بالنازحين الهاربين من العملية العسكرية التركية، إلا أن المحطة توقفت عن العمل، وكذلك اعتُقل ثلاثة من المهندسين الذين كانوا يشرفون عليها من قبل فصائل ما يُسمى بالجيش الوطني، وهو ما أدى إلى مشكلة كارثية في مدينة الحسكة، تعمل الإدارة الذاتية في المدينة على حلها من خلال تفعيل مياه السدود، إلا أنها غير صالحة للشرب لعدم توافر أجهزة تعقيمها، ما أجبر الأهالي على تعبئة المياه من خلال شرائها بمبالغ باهظة”.

ورصد “المرصد السوري” سلسلة من الانتهاكات التي ارتكبتها الفصائل الموالية لتركيا، من بينها سرقة فصيل فرقة الحمزة عشرات الأطنان من مادة الطحين في الصوامع التي سيطروا عليها.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن “الفصيل يحاول تهريب ذلك الطحين إلى تركيا بهدف بيعه في الأسواق التركية بسعر زهيد، في وقت يعاني فيه سكان مدينة رأس العين من فقدان الطحين بشكل شبه كامل، ما ترتب عليه فقدان مادة الخبز تماما، كما أن فصائل الجيش الوطني يستغلون تلك الأزمة، من أجل جلب الخبز من مدينة تل أبيض وبيعه بأسعار باهظة إلى السكان المتبقين في مدينة رأس العين".