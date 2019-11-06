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    العاهل السعودي ورئيسة سنغافورة يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين

    03:45 م الأربعاء 06 نوفمبر 2019
    العاهل السعودي ورئيسة سنغافورة يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين

    الملك سلمان

    الرياض- (د ب أ):

    عقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء، جلسة مباحثات رسمية مع رئيسة سنغافورة حليمة يعقوب ناقشا خلالها "تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات ".

    ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس، أن الملك سلمان والرئيسة حليمة بحثا خلال جلسة المباحثات التي عقدت في الرياض" العلاقات بين المملكة وسنغافورة، وفرص تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

    وقبيل المباحثات، سلم "خادم الحرمين الشريفين" رئيسة سنغافورة قلادة الملك عبدالعزيز "تقديراً لها"، وهي أعلى وسام في المملكة.

    ووصلت رئيسة سنغافورة إلى الرياض الليلة الماضية بدعوة من العاهل السعودي، في أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس سنغافوري للمملكة.

    الملك سلمان السعودية الرياض سنغافورة حليمة يعقوب

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