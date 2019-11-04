السعودية وأمريكا تجريان تمرينًا بحريًا بهدف الحفاظ على حرية الملاحة والأمن الإقليمي

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن تمرين بحري أمريكي سعودي هدفه الحفاظ على الملاحة والأمن الإقليمي.

وقال حساب القيادة المركزية الأمريكية على تويتر، وفقا لقناة "العربية" الفضائية مساء اليوم الإثنين ، إن الفريق جيم مالوي قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية التقي مساعد قائد التمرين البحري الدولي المختلط وقائد قوة واجب البحرية السعودية العميد بحري الركن عبدالله الشمري خلال التمرين.

ويهدف التمرين البحري السعودي الأمريكي المشترك الى إظهار العزم العالمي في الحفاظ على الأمن الإقليمي والاستقرار ، كما يظهر العزم على الحفاظ على حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة من قناة السويس جنوبا إلى مضيق باب المندب عبر مضيق هرمز إلى شمال الخليج.

يأتي ذلك فيما أعلن قيام طائرة "F15" سعودية بمرافقة القاذفة "B-52" الأمريكية في طلعة تدريبية لحماية الأمن الإقليمي.