لبنان: حركة أمل تنفي وجود أي علاقة لها باختطاف وتعذيب متظاهرين

بيروت - (أ ش أ):

نفت حركة أمل برئاسة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، بصورة قاطعة، وجود أية علاقة لها بوقائع اختطاف وتعذيب متظاهرين لبنانيين وتصويرهم وهم يعتذرون عن "إساءات صدرت منهم بحق عدد من الرموز الدينية والسياسية في البلاد".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، قد تداولت على مدى الأيام القليلة الماضية، مجموعة من المقاطع المصورة تُظهر أشخاصا وقد تعرضوا للضرب المبرح والتعذيب بعد أن جرى تعقبهم أو اختطافهم، وإجبارهم على تقديم اعتذارات عن "إساءات صدرت منهم خلال المظاهرات والاحتجاجات بحق أمين عام حزب الله حسن نصر الله ورئيس المجلس النيابي نبيه بري".

وذكرت حركة أمل – في بيان لها مساء اليوم - : "إن الحركة بقدر ما تدين الإساءة للرموز والقيادات على مختلف مستوياتها، فهي أيضا تدين مثل هذه الممارسات الشاذة التي لا تنسجم مع القيم الرسالية التي تؤمن بها الحركة ومجاهدوها، وفي مقدمها حرية التعبير عن الرأي والانفتاح على الآخر".

ودعت حركة أمل السلطات القضائية في عموم لبنان، إلى التحرك العاجل لملاحقة مرتكبي تلك الأفعال المدانة، مطالبة كافة وسائل الإعلام المحلية والعربية، بتوخي الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار.