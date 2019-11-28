سول: كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين غير محددين

سول - (د ب ا):

أطلقت كوريا الشمالية مقذوفين غير محددين في البحر الشرقي من منصة إطلاق صواريخ كبيرة للغاية متعددة اليوم الخميس، بحسب ما ذكرته هيئة الاركان المشتركة الكورية الجنوبية.

وقد تحدثت وزارة الدفاع اليابانية عن إجراء كوريا الشمالية لاختبار لصواريخ باليستية، من النوعية التي تحظرها الأمم المتحدة.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء نقلا عن مسؤولين بارزين بوزارة الخارجية أن اليابان تقدمت بشكوى لسفارة كوريا الشمالية في بكين بشأن الاختبارات.

وأعرب الجيش الكوري الجنوبي عن أسفه لإجراء كوريا الشمالية لاختبار جديد، وطالب مسؤول بارز بهيئة الاركان بيونج يانج " بالتوقف فورا عن القيام بهذه الأعمال".

وقالت هيئة الاركان المشتركة في بيان " جيشنا يقوم بمراقبة الوضع في حال حدوث مزيد من عمليات إطلاق المقذوفات ويستمر في وضع التأهب".

ويشار إلى أن هذه المرة الـ13 هذا العام التي تجري فيها كوريا الشمالية مثل هذه الاختبارات.