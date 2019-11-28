الخرطوم وجوبا تتفقان على تمديد اتفاقية التعاون النفطي

الخرطوم - أ ش أ

اتفق السودان وجنوب السودان على تمديد الاتفاقية الخاصة بالنفط والترتيبات الاقتصادية المرتبطة به، حتى مارس عام 2022، مع التفاهم على إعادة تشغيل أحد حقول النفط، ومواصلة العمل الفني للمرحلة الثانية من حقلين آخرين.وقال وكيل وزارة الطاقة والتعدين السوداني الدكتور حامد سليمان حامد، إن هناك مباحثات بين البلدين عقدت في الخرطوم، وتم خلالها مناقشة تمديد اتفاقية نقل خام الجنوب عبر السودان بخطوط شركتين إلى موانئ التصدير السودانية، ومتابعة سير تنفيذ الاتفاقية التي وقعت في عام 2012، وتم تمديدها لسنوات، بحيث تنتهي في نهاية ديسمبر المقبل.

وأكد حامد على ضرورة تمديد الاتفاقية لمصلحة البلدين حتى مارس 2022، إلى جانب إعادة تشغيل حقل (5A)، وإعادة الإنتاج في بعض الحقول، وعمل الترتيبات اللازمة لإعادة تشغليها.

من جانبه، أعرب وكيل وزارة النفط بدولة جنوب السودان ميان وول، عن سعادته بالتزام البلدين باتفاقيات التعاون النفطي، التي تم تمديدها لمصلحة البلدين.. مشيدا بجهود السودان وشركاته النفطية في تنفيذ العمل بصورة ممتازة.