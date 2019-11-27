جيمي كارتر يغادر المستشفى بعد عملية جراحية ناجحة لتخفيف الضغط بالمخ

واشنطن - (أ ش أ):

غادر الرئيس الأمريكي الأسبق جيمى كارتر مستشفى جامعة إيمورى بولاية جورجيا بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة لتخفيف الضغط بالمخ، وفقا لراديو "صوت أمريكا".

كان كارتر قد تعرض للسقوط على الأرض عدة مرات خلال العام الجاري مما أدى إلى حدوث نزيف وتزايد الضغط داخل المخ، كما تعرض أيضا لكسر في الحوض خلال شهر أكتوبر الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن كارتر البالغ من العمر 95 عاما والذي تولى رئاسة الولايات المتحدة بين عامي 1977 و1981 يعتبر أكبر رئيس أمريكي على قيد الحياة.