بالفيديو.. متظاهرون يحرقون القنصلية الإيرانية في العراق

القاهرة - (مصراوي)

أكدات وكالة "فرانس برس" الفرنسية، إضرام متظاهرون عراقيون النيران في القنصلية الإيرانية، في مدينة النجف، بعد محاولات لاقتحامها منذ صباح اليوم الأربعاء، وسط اشتباكات بينهم وبين قوات الأمن التي حاولت تفريقهم.

وفي نفس الصدد ذكرت وسائل إعلام محلية عراقية، أن البعثة الدبلوماسية الإيرانية غادرت القنصلية قبل 10 دقائق فقط من حرقها، وسط حماية مشددة من قوات الأمن العراقي.

وأكدت وسائل الإعلام إصابة 17 متظاهرًا على الأقل خلال محاولات تفريقهم من أمام القنصلية، بعضهم مصاب بالاختناق وآخرين مصابون برصاص ناري في القدم.

عاجل : متظاهرون يقتحمون القنصلية الإيرانية في النجف ويقومون بحرقها رداً على القمع الايراني حسب قول المتظاهرين

BREAKING: Demonstrators storm the Iranian consulate in #Najaf and burn it as a result of Iranian militias intervention#IraqiRevolution #IraqProtests pic.twitter.com/hw6Id1wul6