أبرز ما وصلت إليه التحقيقات في حادثة مروحية الرئيس الإيراني

مصراوي

لا تزال تفاصيل سبب تحطم مروحية الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي غير واضحة.

وأسفر تحطم المروحية يوم الأحد عن مصرع رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وستة أشخاص آخرين.

ويقول المسؤولون في إيران إن المروحية اضطرت إلى الهبوط الاضطراري، بسبب "سوء الأحوال الجوية والضباب في المنطقة".

وتمتلك إيران أسطولًا من الطائرات القديمة بسبب سنوات من العقوبات المفروضة على البلاد. وفي السنوات الماضية شهدت إيران سلسلة من حوادث سقوط الطائرات.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أن رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد حسين باقري أمر "لجنة رفيعة المستوى" بفتح تحقيق في الحادثة.

وبحسب ما ورد في وسائل الإعلام، فقد حضرت اللجنة المختصة إلى موقع تحطم المروحية في مقاطعة أذربيجان الشرقية الشمالية.

فيما قالت وسائل الإعلام الرسمية الروسية والإيرانية أيضًا إن روسيا عرضت المساعدة في التحقيق.

والليلة الماضية، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الولايات المتحدة "ليس لديها أي فكرة عن سبب الحادث".