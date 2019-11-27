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مقتل 10 أشخاص على الأقل في هجوم شنه متمردون شرق الكونغو

08:43 م الأربعاء 27 نوفمبر 2019
مقتل 10 أشخاص على الأقل في هجوم شنه متمردون شرق الكونغو

أرشيفية

كينشاسا - (أ ش أ):

أعلن مسئول محلي كونغولي، اليوم الأربعاء، مقتل 10 أشخاص على الأقل في هجوم شنه متمردون في منطقة (بيني) شرق الكونغو.

ونقلت شبكة (إيه بي سي) الإخبارية الأمريكية، عن دونات كيبوانا مدير منطقة (بيني) قوله إن الهجوم شرق الكونغو الديموقراطية نفذته "القوات الديموقراطية المتحالفة".

كانت رئاسة الكونغو الديمقراطية قد أعلنت، أمس الأول الاثنين، عن عمليات مشتركة للجيش وبعثة الأمم المتحدة في بيني شرق البلاد بعد اجتياح عشرات المتظاهرين وحرقهم جزءًا من معسكر للأمم المتحدة في المدينة؛ احتجاجًا على المجازر التي يتعرضون لها وتنسب إلى المجموعة المسلحة "القوات الديموقراطية المتحالفة".

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