جرف سيارات وغلق طرق وبطولة "عباس".. ماذا فعلت السيول بالسعودية؟ (فيديوهات)

تشهد المملكة العربية السعودية حالة من عدم الاستقرار الجوي منذ أيام، مع هطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بنشاط مثير للرياح في عدد من المناطق، جرفت معها سيارات وأغلقت طرقًا واحتجزت أشخاصا، وسط تحذيرات للمواطنين بتجنّب مجاري السيول تلافيًا لوقوع خسائر في الأرواح.

ففي منطقة الباحة، هطلت أمطار غزيرة على كافة محافظاتها وصلت إلى حدّ السيول أمس الأربعاء، شملت الباحة ومراكزها ومركز "نيرا" التابع لمحافظة المخواة، ومحافظتيّ بني حسن وقلوة، ومركز "بيدة" التابع لمحافظة القرى، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وتسببت الأمطار التي هطلت على محافظتيّ بلجرشي والمخواة في إغلاق طريق "عقبة حزنة" من جهتين احترازيًا، فيما تم فتح طريق "عقبة الملك فهد" بعد عدة ساعات. كما تساقطت الصخور على بعض الطرق المحورية والفرعية بسبب تجمعات للمياه، وانقطعت الكهرباء عن بعض قرى منطقة الباحة.

علاوة على ذلك، احتجزت السيول التي داهمت مركز "نيرا" بمحافظة المخواة السعودية- الواقعة على هضبة- 3 أشخاص بعد أن جرفت سيارتهم لتستقر بهم في وسط الوادي، بينما بادر أحد المواطنين الذين كانوا قريبين من موقعهم باستخدام "جرافته" لإنقاذ المحتجزين الثلاث من غرق مُحقّق.

وذكرت صحيفة "سبق" أن الأشخاص الثلاثة أعضاء فريق في شركة متعاقدة مع إحدى الإدارات الحكومية بمنطقة الباحة، احتجِزوا أثناء محاولتهم عبور الوادي فجرفتهم السيول، فسارع أحد المواطنين السعوديين ويُدعى عباس بإنقاذهم في حضور الدفاع المدني وعدد من المواطنين.

وأظهر مقطع فيديو صوره أحد الحاضرين في المكان، المُحتجزين الثلاث يعتلون سقف سيارتهم التي علقت في وسط سيل جارف، فيما تجمّع عدد من الأشخاص عند إحدى ضفتي السيل، بدا أنهم عاجزون عن الوصول إليهم لإنقاذهم.

وتداول مُغرّدون سعوديون هذا المقطع على منصات التواصل الاجتماعي، مُشيدين بشجاعة وجرأة سائق الجرافة الذي لقبّوه بـ"عباس البطل". فكتب أحدهم: "الله يجزاه خير ومثل هؤلاء يستاهلون التكريم والشكر".

وتعد هذه هي المرة الثانية التي ينقذ فيها مواطن سعودي مُحتجزين بسبب سيول محافظة المخواة بـ"جرافة" خلال أسبوع، بعد رجلَي الأمن اللذين أنقذا مسنين، وكرمهما أمير الباحة أمس الأربعاء ومدير الدفاع المدني أول أمس الثلاثاء، بحسب "سبق".

كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالسعودية وجهّت تحذيرًا أمس الأربعاء، من تعرّض عدد من مناطق الباحة إلى نشاط في الرياح وأمطار وسيول خلال الساعات المقبلة.

وعلى إثر ذلك، ناشدت إدارة الدفاع المدني بالباحة جميع المواطنين والمُقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، مُشددة على عدم المجازفة ودخول المناطق المنخفضة أو عبور الأودية أثناء جريان السيول، أوالسباحة في تجمعات المياه والمستنقعات، مع ضرورة مراقبة الأطفال من قبل ذويهم أثناء التنزه في تلك المواقع.

وقال المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جمعان بن دايس الغامدي، إن هيئة الدفاع وكامل إدارتها على أتم الاستعداد لتقديم خدماتها على رقم (٩٩٨)، كما أفادت صحيفة "عاجل" السعودية.

أما مدينة الرياض، فقد شهدت هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة منها، قبل نحو 3 أيام، وتراوحت درجة الحرارة في الصباح ما بين 12 إلى 17 درجة مئوية، مع استمرار زخات المطر خلال الليل.

وتحت هاشتاج "#أمطار_الرياض"، شر مُغرّدون سعوديون مقاطع فيديو وصور توثّق الأجواء هناك.

وغرّدت مواطنة سعودية بالإنجليزية: "أحب المطر لكنني أخاف من البرق والرعد".

