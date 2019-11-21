الرئيس الأوكراني يستقبل قادة السفن الحربية الثلاث التي أفرجت عنها روسيا

كييف - أ ش أ

استقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قادة السفن الحربية الأوكرانية الثلاث التي أفرجت عنها روسيا بعد عام من احتجازها في مضيق كيرتش العام الماضي.

وأفادت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم الخميس، أن زيلينسكي كان في استقبال السفن لدى وصولها إلى ميناء أوتشاكوف مساء أمس.

قال زيلينسكي- في تصريحات أوردتها الوكالة- "جزء من المعدات على متن السفن مفقود.. تحدثت إلى الأدميرال وبعض الأشياء التي لا يمكنني أن أقولها، لكن بعض الأسلحة مفقود".

وتابع "رأيت الحالة، وسيكون هناك تحقيق"، مضيفا أن السفن ستخضع لعملية إصلاح تستغرق ثلاثة أشهر.

وأضاف "لقد اتفقت مع روسيا دون أي شروط، ببساطة عبر الهاتف بشأن عودة بحارتنا وسفننا، ولم أوقع أي شيء، ولم أعد بشيء.. نحن نعلم أننا على صواب في هذا الموقف، وليست هناك أي شروط".

يذكر أنه في 25 نوفمبر 2018، أطلق حرس الحدود الروسي النار على السفن الثلاث التابعة للبحرية الأوكرانية، بالقرب من مضيق كيرتش، وألقوا القبض على طواقم السفن وعددهم 24 بحارا أوكرانيا، بتهمة انتهاك الحدود المائية الروسية، ووجهت لهم محكمة روسية تهمة العبور غير الشرعي للحدود الروسية.

وفي 25 مايو الماضي أمرت المحكمة الدولية لقانون البحار روسيا بالإفراج الفوري عن البحارة الأربعة والعشرين والسفن الثلاث والسماح لهم بالعودة إلى أوكرانيا.

وأعادت روسيا البحارة الأربعة والعشرين إلى أوكرانيا في إطار عملية تبادل للمعتقلين بين الجانبين تمت في 7 سبتمبر الماضي، وفي 18 نوفمبر الجاري، بدأت عملية إعادة السفن الأوكرانية في البحر الأسود، وتم تسليم السفن لأوكرانيا في مياه محايدة.