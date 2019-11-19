انفجارات قرب مطار دمشق وإسرائيل تعترض صواريخ بالجولان

القاهرة- (مصراوي):

أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إسقاط 4 صواريخ أطلقت من سوريا باتجاه هضبة الجولان المحتلة، في حين ذكرت وسائل إعلام سورية بسماع دوي انفجارات قرب مطار دمشق الدولي.

وأوضح أن القبة الحديدية الإسرائيلية اعترضت الصواريخ الأربعة، وتم إسقاطها فوق منطقة القنيطرة السورية في الجولان السوري، مشيرًا إلى أنه لم يصل أي منها إلى الأراضي الإسرائيلية، بحسب "سكاي نيوز".

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان أن صافرات الإنذار دوت للتحذير من صواريخ انطلقت باتجاه منطقة هضبة الجولان التي تحتل إسرائيل جزء منها منذ عام 1967.

من جانب آخر، أفاد التلفزيون الرسمي السوري أن انفجارات سمعت قرب مطار العاصمة دمشق، فيما لم تتوفر بعد تفاصيل أخرى بشأن طبيعة الانفجارات ومصدرها.

وشنت إسرائيل مئات الغارات على سوريا منذ بدء الحرب هناك عام 2011، معظمها ضد أهداف إيرانية وأخرى تاعبة لميليشيات حزب الله اللبناني الذي يدعم الرئيس بشار الأسد، على حد قولها.

والأسبوع الماضي، تم إطلاق نحو 450 صاروخًا باتجاه إسرائيل من قطاع غزة عقب اغتيال إسرائيل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا، وفقًا للجيش الإسرائيلي، ولكن لم يتم إطلاق أي صواريخ من سوريا.

واعترف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، حيث يعيش 18 ألف سوري، ونحو 20 ألف مستوطن يهودي، ووقع ترامب إعلانًا بهذا الشأن في مارس الماضي.​