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المحتجون يبدأون في التجمع بمحيط مجلس النواب اللبناني

09:26 ص الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
المحتجون يبدأون في التجمع بمحيط مجلس النواب اللبناني

مجلس النواب اللبناني

بيروت- (د ب أ):

بدأ المحتجون في التوافد من كافة المناطق اللبنانية، صباح اليوم الثلاثاء، للتجمع في محيط مجلس النواب، وسط إجراءات أمنية مشددة.

ويسعى المحتجون إلى منع النواب من الوصول إلى المجلس احتجاجات على الجلسة البرلمانية المقررة اليوم.

ومن المدرج على جدول أعمال الجلسة مناقشة قانون العفو العام المثير للجدل، والذي يرى المحتجون أنه يشجع على الجريمة والإفلات من العقوبة.

ويقول المحتجون إنه كان من الأحرى أن تتركز الجلسة على الاستشارات النيابية اللازمة لتكليف رئيس حكومة جديد ليشرع بتشكيل الحكومة القادمة.​

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