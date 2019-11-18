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    تمرين عسكري مفاجئ للجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان وسوريا

    11:13 ص الإثنين 18 نوفمبر 2019
    تمرين عسكري مفاجئ للجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان وسوريا

    الاحتلال الإسرائيلي

    تل أبيب- (د ب أ):

    أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين تمرينا عسكريا مفاجئا في المنطقة الشمالية قرب الحدود مع لبنان وسوريا.

    وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر صفحته على موقع تويتر، أن "تمرينا عسكريا مفاجئا لفحص جاهزية وقدرات القيادة الشمالية العسكرية العملياتية بدأ قبل قليل".

    وأضاف أنه "من المتوقع انتهاء التمرين المفاجئ، الذي سيجرى في شمال البلاد وخاصة في منطقة الجليل الأعلى، غدا الثلاثاء".

    وأشار إلى أن "المنطقة ستشهد حركة نشطة للمركبات العسكرية وقوات الأمن والطائرات، كما ستسمع صافرات ودوي انفجارات، بالإضافة إلى تفعيل نظام هاتفي لاستدعاء قوات احتياط".

    ولفت إلى أن "هذا التمرين هو الثاني الذي يتم إجراؤه في إطار ما تسمى امتحانات الجاهزية التي أعلن عنها رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي لعام 2019 ".

    الاحتلال الإسرائيلي تل أبيب لبنان سوريا أفيخاي أدرعي

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