انسحاب طلاب بـ"هارفارد" من محاضرة القنصل الإسرائيلي تضامناً مع فلسطين (فيديو متداول)

القاهرة- (مصراوي):

نقل موقع القناة السابعة الإسرائيلية، عن حساب غير رسمي لطلاب جامعة هارفارد على موقع تويتر، أمس الخميس، مقطع فيديو لمجموعة من طلاب كلية الحقوق يغادرون محاضرة القنصل الإسرائيلي والرئيس السابق لمجلس "يشع" داني ديان احتجاجًا على موقفه المؤيد للعمليات الاستيطانية.

وفقًا لما جاء على الحساب الإلكتروني، الذي جرى تدشينه في سبتمبر الماضي، فإن المحاضرة كانت بعنوان "الاستراتيجية القانونية للمستوطنات الإسرائيلية".

وأظهر الفيديو طلابا يحملون لافتات احتجاج ضد إسرائيل والمستوطنات في الضفة الغربية، كتب عليها "المستوطنات جريمة حرب".

وصرخ أحد الطلاب على القنصل: "المستوطنات إبادة جماعية"، ثم غادر القاعة، ما دفع بعض أفراد أمن الحرم الجامعي إلى إبعاد المتظاهرين الآخرين، وجرت المحاضرة كما هو مخطط لها- وفقا للموقع الإسرائيلي.

We stand in solidarity with @WaterPalestine and the walkout they organized for an event called "The Legal Strategy for Israeli Settlements" by Israeli ambassador Dani Dayan. Israeli settlements are illegal under international law & we demand justice for the Palestinian community. pic.twitter.com/JS6kz0hkiR