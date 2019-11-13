مسؤول حكومي يدعو مواطني هونج كونج إلى الابتعاد عن "مثيري الشغب"

واشنطن - (د ب أ):

دعا مسؤول حكومي في هونج كونج ، اليوم الأربعاء، المواطنين إلى الابتعاد عن "مثيري الشغب".

وقال ماثيو تشيونج، أمين عام الشؤون الإدارية، خلال مؤتمر صحفي إن حكومة هونج كونج لديها الثقة والقدرة على وقف العنف، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتشهد هونج كونج احتجاجات منذ يونيو بسبب مشروع قانون لتسليم المطلوبين إلى البر الرئيسي للصين تم سحبه في وقت لاحق.

وبالرغم من تعليق مشروع القانون، وسع المتظاهرون نطاق مطالبهم لتشمل إجراء تحقيق مستقل بشأن "عنف الشرطة" وأيضا تمكينهم من ترشيح وانتخاب قادتهم، وهي مطالب ترفضها بكين.

وقالت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، كاري لام، في وقت سابق من الأسبوع الجاري إن المحتجين لن يحققوا أهدافهم عبر العنف.