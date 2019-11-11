بيان من فرنسا وبريطانيا وألمانيا بشأن استئناف تخصيب اليورانيوم في إيران

القاهرة – مصراوي:

أبدت دول فرنسا وبريطانيا وألمانيا في بيان مشترك القلق الشديد بسبب استئناف إيران تخصيب اليورانيوم في محطة فوردو النووية.

جاء في بيان نشرته "سكاي نيوز عربية"، الإثنين، أن الدول حذرت من تداعيات خطيرة بسبب سلوك إيران فيما يتعلق بالانتشار النووي، مضيفًا أن باريس ولندن وبرلين طالبت طهران بالعدول عن جميع الإجراءات المتعارضة مع الاتفاق النووي.

كما دعا البيان إيران إلى التعاون الكامل مع وكالة الطاقة الذرية بموجب كل التزاماتها في إطار الاتفاق النووي.

وقالت الدول الثلاث إن جهودها لنزع فتيل التوتر في المنطقة تزداد صعوبة بسبب تحركات إيران الأخيرة.

كانت وكالة الطاقة الذرية ذكرت في تقرير اليوم الإثنين أن إيران لا تزال تتجاوز عدة قيود حددها الاتفاق النووي، منها ما يتعلق بمستوى تخصيب اليورانيوم ومخزون اليورانيوم المخصب والتخصيب بأجهزة طرد مركزي متطورة.

كما أشار التقرير إلى رصد جزيئات يورانيوم في موقع غير معلن عنه مسبقا في إيران.

وأوضح أن إيران ركبت أجهزة طرد مركزي متطورة لم ينص عليها الاتفاق النووي.

إلى ذلك، كشف تقرير الوكالة الدولية أن إيران تقوم بتخصيب اليورانيوم تحت الأرض في منشأة فوردو.