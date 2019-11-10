  • عاجل:مباشر قمة بريميرليج.. ليفربول 2 - 0 مانشستر سيتي.. صلاح يسجل

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    ليفربول ومان سيتي البلاك فرايداي المولد النبوي هيثم أحمد زكي الإسكان الاجتماعي عزل ترامب أسعار الذهب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان محاكمة راجح

    الجيش اليمني يعلن تحرير مواقع جديدة بمحافظة الجوف

    05:52 م الأحد 10 نوفمبر 2019
    الجيش اليمني يعلن تحرير مواقع جديدة بمحافظة الجوف

    الجيش اليمني

    عدن - (أ ش أ):

    حررت قوات الجيش اليمني، اليوم الأحد، مواقع جديدة في مديرية خب والشعف، شرقي محافظة الجوف.

    ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبرنت "عن مساعد قائد المنطقة العسكرية السادسة قوله إن قوات الجيش حررت جبل صبرين وجبل "أم الحجار" ومواقع أخرى في جبهة صبرين بمديرية خب والشعف ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية.

    ولفت إلى أن الفرق الهندسية لقوات الجيش تمكنت من نزع شبكات ألغام واسعة كانت قد زرعتها المليشيا في محاولة منها لمنع تقدم قوات الجيش، في الجبهة.

    هذا المحتوى من

    الجيش اليمني محافظة الجوف

    الخبر التالى:

    نهضة تونس في اجتماع مفتوح لحين الإعلان عن مرشحها لتشكيل الحكومة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان