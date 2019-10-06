السلمي: الوثيقة العربية لحقوق المرأة هدفها تعزيز مشاركتها في بناء المجتمع

أبوظبي - أ ش أ

أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي أن الوثيقة العربية لحقوق المرأة التي سيتم إطلاقها من الإمارات غدًا الاثنين، وبعد غد الثلاثاء، تأتي حرصا من البرلمان العربي على دعم المرأة العربية ودعم إنجازاتها والعمل على تعزيز مشاركتها الفعالة في بناء المجتمع العربي من خلال وثيقة جامعة لحقوقها.

وقال السلمي - في حوار مع وكالة أنباء الإمارات - إن الوثيقة هي نتاج جهد كبير ومناقشات مستفيضة ودراسات معمقة في البرلمان العربي وخلاصة نتائج خمس ورش عمل عقدها البرلمان العربي في ثلاث دول عربية وهي "مملكة البحرين وسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية"، مشيرا إلى أن اختيار الإمارات لإطلاق الوثيقة يأتي اتساقا مع اهتمام قيادة الإمارات بتمكين المرأة في المجالات كافة حتى بلغت أعلى المناصب.

وأضاف السلمي أن الوثيقة أحاطت بكل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتنموية بهدف تأكيد دور المرأة العربية وتوفير البيئة المواتية لكفالة فرص نهضتها استلهاما لمبادئ الشريعة الإسلامية الغراء التي أعلت من شأن المرأة واستنادا للإرث الحضاري للأمة العربية في المحافظة على حقوق الإنسان عموما وحقوق المرأة بشكل خاص.

وحول دور الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات) في دعم ورعاية العمل النسوي عربيا.. أكد رئيس البرلمان العربي أن الشيخة فاطمة هي رائدة العمل النسائي في الإمارات وفي العالم العربي ويتضح ذلك جليا من خلال دورها المؤثر وتبنيها الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في الإمارات وفق خطط محددة وأهداف واضحة للحاضر والمستقبل.

وأشار السلمي إلى أن العمل النسائي في الإمارات نموذجا يحتذى ليس على مستوى الوطن العربي فحسب بل على مستوى العالم لذا أخذت المرأة الإماراتية مكانها اللائق في المجتمع وحققت تقدما نوعيا كبيرا على صعيد مشاركتها في المجال السياسي من حيث تواجدها في التشكيل الحكومي والسلك الدبلوماسي بالإضافة إلى قرار رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% من إجمالي مقاعد المجلس، وعلى رأس ذلك ترؤس الدكتورة أمل القبيسي للمجلس.

وفيما يخص تجربة الإمارات الانتخابية في دورتها الرابعة.. قال رئيس البرلمان العربي إن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي تجسد نجاح مسيرة التمكين السياسي وتمكين المواطن وتعزيز مساهمته في عملية صنع القرار، مؤكدا حرص البرلمان العربي على المشاركة بوفد رفيع المستوى للإطلاع على سير العملية الانتخابية البرلمانية الهامة في الإمارات حرصا منه على متابعة هذا الاستحقاق الديمقراطي ودعم ومواكبة ما تشهده الإمارات من تجارب رائدة وتقدم وتطور على المستويات كافة.

وثمن السلمي قرار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي إلى 50%، مؤكدا أن القرار يمثل خطوة مهمة تعكس رؤية قيادة الإمارات المستقبلية التي تهدف إلى تحقيق التمكين الكامل للمرأة الإماراتية وكفالة مشاركتها الكاملة والفعالة في الحياة السياسية وتكافؤ الفرص المتاحة لها على قدم المساواة مع الرجل بجميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة.

ويُطلق البرلمان العربي بالتعاون مع المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات "الوثيقة العربية لحقوق المرأة" غدًا وبعد غد.

يأتي ذلك تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك وبحضور الدكتورة أمل القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وعدد من القيادات النسائية في العالم العربي والعالم.

يذكر أن الوثيقة أقرها البرلمان العربي بتاريخ 18 فبراير 2015 كأول تشريعٍ يُسنه، لتكون إطارًا تشريعيًا ومرجعًا عربيًا في سن القوانين الخاصة بالمرأة العربية، وميثاقًا يحظى بالتوافق العربي.