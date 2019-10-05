وزيرة خارجية السودان تبحث مع سفيري روسيا وبريطانيا العلاقات الثنائية

الخرطوم - (أ ش أ):

بحثت وزيرة خارجية السودان أسماء محمد عبدالله اليوم السبت، مع سفيري روسيا فلاديمير تشيلتوف، وبريطانيا عرفان صديق، في السودان، كل على حدة، العلاقات الثنائية، مع دولتيهما، وسبل دعم المجتمع الدولي للسودان، خلال الفترة الانتقالية.

وذكر بيان لوزارة الخارجية السودانية أن سفير روسيا لدى السودان أكد دعم بلاده الثابت للسودان، ورغبتها في تعزيز التعاون معه في كل المجالات، وتنسيق المواقف، وتبادل الدعم في المحافل الدولية.

وأشادت وزيرة الخارجية السودانية بالعلاقات الايجابية بين البلدين، والتعاون الثنائي بينهما، في العديد من المجالات، معربة عن تقديرها لثبات الموقف الروسي في دعم السودان.

وبحث الاجتماع مشاركة السودان في القمة الروسية الأفريقية، بمدينة سوتشي الروسية، يومي 23 و 24 أكتوبر الجاري.

وفي اللقاء مع السفير البريطاني بالخرطوم، تسلمت وزيرة الخارجية السودانية رسالة تهنئة من نظيرها البريطاني دومينيك راب، بمناسبة توليها منصبها، وبحث الجانبان تبادل الزيارات واستمرار الحوار الاستراتيجي بين البلدين.

وحثت وزيرة الخارجية السودانية، بريطانيا على زيادة جهودها للمساعدة في إعادة اندماج السودان في المجتمع الدولي وإزالة اسم السودان من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب، مشيرة إلى أهمية دعم المجتمع الدولي لجهود السلام ومحادثات السلام المرتقبة مع الحركات المسلحة التي ستنطلق في جوبا في 14 أكتوبر الجاري.

من جانبه، جدد السفير البريطاني استعداد بلاده لدعم جهود الحكومة الانتقالية في المجالات كافة.