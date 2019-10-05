بومبيو يعلن عن علاقات عسكرية أوثق مع اليونان

أثينا - (د ب أ):

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم السبت، عن تعاون أوثق ، خصوصا في المجال العسكري، مع اليونان بعد اجتماع مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال زياته إلى أثينا .

وقال بومبيو وميتسوتاكيس إن البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي "ناتو" سوف تعززان أيضا علاقاتهما في مجالي الطاقة والاقتصاد.

وأضاف ميتسوتاكيس: " نحن نفتح فصلا جديدا في تاريخنا.. علاقتنا لم تكن أبدا بقوة اليوم".

وذكر بومبيو أن علاقة عسكرية قوية سوف يكون لها آثار إيجابية في مجالات أخرى مثل الاقتصاد وكذلك تعزيز الاستثمار الأمريكي في اليونان.

وأضاف: "نعتقد أنه من المهم، كمسألة أمنية لبلدينا، أن نعمل معا".

ومن المتوقع أن توقع أثينا وواشنطن اتفاق تعاون دفاعي ثنائي في وقت لاحق من اليوم.

وقالت مصادر في وزارة الخارجية اليونانية إن الولايات المتحدة ستكون قادرة في المستقبل على استخدام مطارين في لاريسا وميناء الكسندروبوليس لأغراض عسكرية، إلى جانب قواعد بحرية وجوية كبيرة في خليج سودا وما حوله.

وتأمل أثينبا في مساعدة دبلوماسية من جانب واشنطن في وجه توترات متنامية مع تركيا حول الحقوق السيادية في بحر إيجة وما يتعلق بقبرص.

وصارت العلاقات بين أثينا وواشنطن أكثر عمقا بعد حالة الفتور التي شهدتها العلاقات الأمريكية التركية في السنوات الأخيرة.

ووصل بومبيو مساء أمس الجمعة إلى العاصمة اليونانية أثينا وسيغادر اليوم.