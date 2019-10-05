"سوريا الديمقراطية" تحذر من هجوم مباغت لـ "داعش" على مخيم الهول
07:45 م السبت 05 أكتوبر 2019
دمشق - (أ ش أ):
حذرت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من هجوم مباغت لتنظيم (داعش) الإرهابي للسيطرة على مخيم الهول، شرق الحسكة.
وطالب القائد العام لقوات (قسد) مظلوم عبدي - طبقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية الليلة - المجتمع الدولي بدعم ومساعدة قواته.
وقال إن أي هجوم يشنه التنظيم الإرهابي، على المخيم ينطوي على مخاطر أمنية قد تؤدي إلى فرار آلاف الإرهابيين المحتجزين فيه.
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