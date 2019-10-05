​هونج كونج: توقف مترو الأنفاق وإغلاق شركات مع توقع مزيد من الاحتجاجات

هونج كونج - (د ب أ):

تواصل إغلاق نظام مترو الانفاق في هونج كونج صباح اليوم السبت كما أغلقت شركات أبوابها مع تأهب المدينة لعطلة أسبوع أخرى من الفوضى مع دخول حظر على ارتداء أقنعة الوجه في المظاهرات حيز التنفيذ.

وفي خطوة غير مسبوقة في وقت متأخر من يوم الجمعة، علقت شركة "ام تي ار" نظام قطارات الانفاق بأكمله، للمرة الأولى منذ بدء المظاهرات في اوائل يونيو.

وكانت "ام تي ار" قد أغلقت في السابق خطوطا أو محطات بالقرب من مواقع الاحتجاجات حيث استهدف المحتجون المحطات بعمليات تخريب.

وكان نظام مترو الانفاق قد لعب دورا مهما في وقت سابق في هذا الصيف حيث سمح للمحتجين بالتحرك سريعا حول المدينة لتجنب الشرطة.

وأطلق ضابط يرتدي ملابس مدنية النار على متظاهر أمس الجمعة في مدينة يوين لونج في هونج كونج، حيث اندلعت المظاهرات ردا على إعلان الحكومة فرض حظر على أقنعة الوجه.

وأضرم متظاهرون في هونج كونج النار ونصبوا حواجز وحطموا واجهات المتاجر في العديد من المواقع بهونج كونج مساء الجمعة بعدما أعلنت الرئيسة التنفيذية كاري لام حظرا على الأقنعة.

وينص القانون الذي دخل حيز التنفيذ في منتصف الليل (1600 بتوقيت جرينتش) على أن المتظاهرين قد يواجهون عقوبة السجن لمدة عام وغرامة تصل إلى 25 ألف دولار هونج كونج (3189 دولار أمريكي) لعدم امتثالهم للقانون الجديد.

وشهدت المظاهرات تخريب محطات المترو في العديد من المقاطعات، وتحطيم نوافذ غرف التحكم ورش المياه بداخلها.

وأضرمت مجموعة من المتظاهرين النار في مدخل إحدى المحطات في مقاطعة التسوق الفاخرة "كوزواي باي" ثم شكلوا سلسلة بشرية لمنع رجال الإطفاء من الوصول إلى الحريق.

واستخدمت السلطات الغاز المسيل للدموع في عدة مواقع ورفعت الشرطة أعلاما تحذيرية تشير إلى أنه سوف يتم إطلاق رصاص مطاطي في حال لم تتفرق الحشود.