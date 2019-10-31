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    اليابان: كوريا الشمالية أطلقت على ما يبدو صاروخًا باليستيًا في البحر

    10:37 ص الخميس 31 أكتوبر 2019
    اليابان: كوريا الشمالية أطلقت على ما يبدو صاروخًا باليستيًا في البحر

    طوكيو- (د ب أ):

    أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أن كوريا الشمالية أطلقت على ما يبدو صاروخا باليستيا في البحر (بحر اليابان).

    ونقلت وكالة "بلومبرج" عن الوزارة اليابانية قولها إن الصاروخ لم يصل إلى الأراضي اليابانية، وليس من المرجح أن يكون قد سقط في المنطقة الاقتصادية الحصرية لليابان.

    وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، في رسالة نصية، إن كوريا الشمالية أطلقت قذيفة غير محددة الهوية باتجاه بحر الشرق (بحر اليابان) اليوم.

    ولم تُدل هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية بتفاصيل أخرى مثل نوع القذيفة أو مداها.

    وأضافت أن الجيش الكوري الجنوبي يراقب الوضع عن كثب، ويستعد لمزيد من عمليات الإطلاق.

    الصواريخ الباليستية كوريا الشمالية اليابان

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