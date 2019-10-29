أنباء عن استقالة مُحتملة لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري

القاهرة- مصراوي:

ذكرت تقارير إعلامية أن رئيس الحكومة اللبناني ​سعد الحريري رُبما يتقدّم​ باستقالته، دون مزيد من التفاصيل.

ورجّح موقع "النشرة" اللبناني تقديم الاستقالة بعد ظهر اليوم الثلاثاء، فيما نقلت رويترز عن مصدر قوله إن الاستقالة رُبما تكون اليوم أو غدًا، ولم تتوفر معلومات إضافية عما إذا كان هناك خطة بديلة لما بعد الاستقالة.

ومن المقرر أن يتوجه الحريري بكلمة إلى اللبنانيين بعد ظهر اليوم الثلاثاء، وفق قناة روسيا اليوم.