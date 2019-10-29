زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب الفلبين

مانيلا- (د ب أ):

ضرب زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر مناطق جنوب الفلبين اليوم الثلاثاء، بعد أكثر من أسبوع من زلزال عنيف ضرب نفس المنطقة وخلف سبعة قتلى.

ولقي طالب، عمره 15 سنة، حتفه اليوم بعد سقوط أنقاض على رأسه في بلدة "ماجسايساي" بإقليم "دافاو ديل سور"، الذي يقع على مسافة 979 كيلومترًا إلى الجنوب من العاصمة مانيلا، بحسب ما ذكره أنتوني ألادا، مسؤول الإعلام بالبلدة.

وأصيب طلاب آخرون لدى اندفاعهم خارج فصول الدارسة بقرية "كاسوجا".

وذكر معهد الفلبين لعلم البراكين والزلازل أن مركز الزلزال يقع شمال شرق بلدة "تولونان" في مقاطعة "كوتاباتو"، 972 كيلومترا إلى الجنوب من مانيلا.

وانقطع التيار الكهربي عن بعض المناطق المتضررة جراء الزلزال، ووردت تقارير عن انهيار العديد من المنازل والمباني، بحسب مسؤولي إغاثة محليين.

وقال عمدة مدينة "تولونان"، ريويل ليمبونجان، إنه أمر بتعطيل الدراسة والعمل في الإدارات الحكومية للسماح للمهندسين بفحص المباني.

وأضاف العمدة لمحطة إذاعة "مانيلا": "يجب أن يتم الآن نقل جميع المرضى إلى خارج المستشفيات.. إنه زلزال أقوى من المرة الماضية".

وكان زلزال بقوة 6.3 درجة ضرب نفس المنطقة تقريبا في 16 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 215 آخرين.

وفي عام 1990، لقي أكثر من 2400 شخص حتفهم في جزيرة "لوزون" شمالي البلاد إثر زلزال بقوة 7.8 درجة، وكان ضمن أقوى الزلازل التي تضرب الفلبين.

وتقع الفلبين فوق ما يعرف بـ "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث يضرب تلك المنطقة حوالي 90% من زلازل العالم.