مقتل 13 وإصابة 900 شخص خلال فض التظاهرات جنوب العراق

بغداد- (أ ش أ):

أفادت مصادر إعلامية وطبية عراقية، اليوم الثلاثاء بمقتل 13 شخصًا وإصابة 900 أخرين خلال فض التظاهرات في كربلاء بجنوب غرب بغداد.

وأشارت المصادر، وفقًا لما أوردته قناة "العربية الحدث" في نبأ عاجل، إلى ارتفاع أعداد قتلى الاحتجاجات في مستشفى كربلاء.

وخرج العراقيون إلى الشوارع أمس في موجة ثانية من الاحتجاجات المناهضة للحكومة خلال الشهر الجاري قتل فيها العشرات وجرح المئات.

وصرح محافظ كربلاء نصيف الخطابي، في وقت سابق، بأنه لن يتم السماح بالإساءة إلى المتظاهرين بالمحافظة.