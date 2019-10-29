تشكيل آلية تنسيقية بين مجلسي السيادة والوزراء وقوى الحرية بالسودان

السودان - (أ ش أ)

اتفق مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، ومجلس الوزراء السوداني، وقوى الحرية والتغيير، على تشكيل آلية تنسيقية ثلاثية تتألف من 12 عضوا: 4 من مجلس السيادة، و4 من مجلس الوزراء و4 من الحرية والتغيير.

وقال وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح - في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع بين الأطراف الثلاثة مساء اليوم الإثنين استمر عدة ساعات - إن مهمة هذه الآلية تتلخص في التنسيق المشترك بين الأطراف الثلاثة في مختلف القضايا والملفات وتكوين لجان بشأنها لإعداد رأى مشترك حول القضايا المختلفة المرتبطة بمهام الفترة الانتقالية حسب ما حددتها الوثيقة الدستورية.

وأشار إلى أن الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، ترأس بالقصر الجمهوري مساء اليوم، اجتماعا ثلاثيا مشتركا ضم مجلسي السيادة والوزراء وممثلين لقوى الحربة والتغيير، ركز على ضرورة أحكام التنسيق بين المكونات الثلاثة لتنفيذ مهام وإنجاح الفترة الانتقالية.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام أن الاجتماع اتفق على ضرورة العمل المشترك بين الأطراف الثلاثة لإنجاح الفترة الانتقالية، وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة، بتوفير جو من الثقة لإنجاح العمل المشترك بينها.

وأضاف أن اللجنة تضم من مجلس السيادة، الفريق أول ركن ياسر العطا، والفريق أول ركن شمس الدين كباشي، ومحمد حسن التعايشي، وعائشة موسى، ومن مجلس الوزراء: وزراء رئاسة مجلس الوزراء السفير عمر بشير منيس، التعليم العالي الدكتورة انتصار صغيرون، الإعلام فيصل محمد صالح، الحكم الاتحادي يوسف الضي، ومن الحرية والتغيير: أحمد ربيع، أيمن خالد، طه يوسف، وأمينة محمود.

من جانبه، أوضح ممثل قوى الحرية والتغيير أيمن خالد أن الاجتماع ركز على ضرورة تحقيق السلام الشامل بالبلاد بمخاطبة جذور الأزمة، بالإضافة إلى معالجة قضية تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين.

وأشار إلى أن الاجتماع أكد ضرورة التواصل المستمر بين أجهزة السلطة الانتقالية وقوى الحرية والتغيير والمواطنين لضمان استقرار الفترة الانتقالية وإكمال تحقيق أهداف الثورة.