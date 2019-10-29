النواب الأمريكي يصوت لإضفاء الطابع الرسمي على تحقيق بالتقصير بحق ترامب

واشنطن - (د ب أ)

كشفت وسائل إعلام أمريكية اليوم الاثنين أن الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي سيجرون تصويتا هذا الأسبوع على مشروع قانون من أجل إضفاء الطابع الرسمي على تحقيق بالتقصير بحق الرئيس دونالد ترامب.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في خطاب موجه إلى زملائها الديمقراطيين إن مشروع القانون سيطرح للتصويت في قاعة المجلس. وأضافت أن مشروع القانون "يؤكد التحقيق الجاري والمستمر الذي تجريه لجاننا حاليًا كجزء من التحقيق الخاص بالتقصير".

وتابعت بيلوسي قائلة إنها تضع الإجراءات لخطوات التحقيق المستقبلية "وستقضي على أي شك فيما إذا كانت إدارة ترامب قد تحجب الوثائق ، أو تمنع شهادات الشهود ، أو تتجاهل مذكرات الاستدعاء المسموح بها حسب القواع المعمول بها أو تواصل عرقلة مجلس النواب".

وأدلت بيلوسي بهذه التعليقات في رسالة بعثت بها اليوم إلى زملائها في مجلس النواب، حسبما ذكرت شبكة إن بي سي نيوز وغيرها من وسائل الإعلام الأمريكية. وأشارت التقارير إلى أن التصويت سيجرى يوم الخميس.

ويدعو الجمهوريون منذ أسابيع إلى إجراء تصويت رسمي في مجلس النواب.

من جانبه، قال كيفن مكارثي، زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب: "لقد مرت 34 يومًا على إعلان نانسي بيلوسي من جانب واحد التحقيق بالتقصير بحق الرئيس" موضحا أن "تراجعها اليوم هو اعتراف بأن هذه العملية قد فشلت منذ البداية."

وفي إشارة الى رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف، قال مكارثي إن الجمهوريين "لن يضفوا الشرعية على تحقيق التقصير المزيف من جانب شيف / بيلوسي .".

واشتكى البيت الأبيض في رسالة إلى كبار الديمقراطيين في وقت سابق من هذا الشهر من أنه لن يتعاون مع تحقيق بالتقصير بحق الرئيس،الذي يبحث فيما إذا كان ترامب قد ضغط على أوكرانيا دون مبرر لتحقيق مكاسب سياسية شخصية.