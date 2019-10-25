الناتو يرحب باقتراح إنشاء منطقة آمنة شمالي سوريا برعاية أممية

بروكسل - (أ ش أ):

رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، بالاقتراح الألماني حول إنشاء منطقة آمنة تحت مظلة الأمم المتحدة في شمالي سوريا.

وقال ستولتنبرج بعد انعقاد اجتماعات وزراء دفاع حلف الناتو لليوم الثاني حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الجمعة "اتفقنا على بذل الجهود لإيجاد حل سياسي وسلمي وتطبيقه على أرض الواقع. أرحب باقتراح ألمانيا بإنشاء منطقة آمنة تحت مظلة الأمم المتحدة".

وأضاف ستولتنبرج "ناقشنا مقترح وزيرة الدفاع الألمانية حول المنطقة الآمنة تحت مظلة الأمم المتحدة. نحن كلنا رحبنا بالاقتراح، وأنا أرحب بأي اقتراح وحلول إيجابية في سوريا من شأنها أن تؤدي إلى خفض العنف والتوتر، وبالطبع، هذا ليس سهلا"، وفقا لوكالة "سبوتنيك.

وقد اقترحت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين، إقامة منطقة آمنة تشارك فيها تركيا وروسيا تحت إشراف دولي، وهي أول مرة تقترح فيها برلين بعثة عسكرية في الشرق الأوسط.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، رفض موسكو فكرة سيطرة الناتو على المنطقة الآمنة في شمال سوريا، واعتبر أن هذه الفكرة لا تتضمن أمورا جيدة.

وفي معرض تعليقه على فكرة إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا بقرار من مجلس الأمن الدولي، قال إن "الجانب الروسي لا يفهم جوهر وهدف مبادرة إنشاء منطقة أمنية في شمال شرق سوريا تحت رعاية الأمم المتحدة".