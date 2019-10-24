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    تفاؤل روسي بشأن استئناف الطيران العارض بين روسيا ومصر قريبًا

    11:05 م الخميس 24 أكتوبر 2019
    تفاؤل روسي بشأن استئناف الطيران العارض بين روسيا ومصر قريبًا

    استئناف الطيران العارض بين روسيا ومصر قريبًا

    سوتشي - (أ ش أ):

    أعرب نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف عن ثقته في حل مسألة استئناف العارض بين روسيا والمنتجعات المصرية في وقت قريب.

    وقال بوجدانوف ـ في تصريح نقلته وكالة أنباء سبوتنيك، اليوم الخميس، عقب قمة "روسيا - أفريقيا" ـ "العمل يجري بشكل طبيعي ، كل شئ سيصبح على ما يرام قريباً".

    وكانت موسكو قد أوصت شركات الطيران الروسية بتعليق رحلاتها الجوية إلى شرم الشيخ منذ عام 2015، إثر حادث تحطم الطائرة التابعة لشركة الطيران الروسية فوق شبه جزيرة سيناء بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ، ما أدى إلى مقتل جميع ركابها الـ217 وأفراد طاقمها الـ 7.

    هذا المحتوى من

    Asha
    الطيران الروسي الرحلات الروسية مصر روسيا ميخائيل بوجدانوف

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