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    انطلاق مبكر للمظاهرات الشعبية في بغداد

    11:06 م الخميس 24 أكتوبر 2019
    انطلاق مبكر للمظاهرات الشعبية في بغداد

    تظاهرات بغداد

    بغداد - (د ب أ)

    بدأت جموع كبيرة من المتظاهرين مساء اليوم بالتوافد إلى ساحة التحرير؛ للمشاركة في المظاهرات الشعبية الاحتجاجية التي ستنطلق يوم غد الجمعة في العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات .

    وذكر شهود عيان من ساحة التحرير لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "أن جموع المتظاهرين دخلوا إلى ساحة التحرير من أماكن متفرقة حاملين أعلام العراق، وهتفوا بشعارات تطالب بإسقاط النظام.

    وسارع وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري بالتواجد بين المتظاهرين في ساحة التحرير .

    وذكر بيان لوزارة الداخلية أن الياسري تجول بين المتظاهرين، وأبلغهم "جئنا لحمايتكم ولن نسمح لأحد بالتعدي عليكم".

    وذكر شهود عيان أن قوات حفظ النظام التي تتولى حماية المتظاهرين، أغلقت جسري الجمهورية والسنك المؤديين إلى مجمع المنطقة الخضراء الحكومي المحصن.

    ومن جهة أخرى، شرع العشرات من المتظاهرين بالتوافد للتجمع أمام مبنى محافظة ميسان جنوب شرقي العراق إيذانا بانطلاق المظاهرات الشعبية.

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