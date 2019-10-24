تشريع دنماركي لسحب الجنسبة من الدواعش مزدوجي الجنسية

ستوكهولم (د ب ا)

صدق نواب الدنمارك اليوم الخميس على تشريع ينص على سحب الجنسية الدنماركية من الأفراد الذين يحملون جنسية مزدوجة والذين قاتلوا في صفوف تنظيم داعش في سوريا والعراق.

وكان قد جرى الإعلان عن التشريع الأسبوع الماضي في ظل تقارير بأن المئات من أسر مسلحي بداعش هربوا من معسكر في شمال سوريا.

وقالت رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسون الأسبوع الماضي "هؤلاء الأشخاص أداروا ظهورهم للدنمارك واستخدموا العنف لمحاربة ديمقراطيتنا وحريتنا. هم ليس مرغوب فيهم في الدنمارك".

ويتيح التشريع الجديد لوزير الهجرة والتكامل سحب الجنسية الدنماركية من أي فرد قاتل في صفوف داعش حتى إذا كان هو أو هي ليسا في الدنمارك.