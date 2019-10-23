بدء مراسم تنصيب الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد

تونس – (أ ش أ):

بدأت مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس التونسي المنتخب، قيس سعيد، اليوم الأربعاء بمقر مجلس نواب الشعب بالعاصمة تونس.

ويتسلم سعيد مقاليد الحكم لفترة رئاسية مدتها 5 سنوات، ليصبح بذلك ثاني رئيس لتونس يتم انتخابه بصورة ديمقراطية عقب ثورة الياسمين.

وأجريت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التونسية في 15 سبتمبر الماضي، عقب وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في 25 يوليو الماضي، مما اضطر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التعجيل بموعد الانتخابات الرئاسية التي كان من المزمع إجراؤها في نوفمبر المقبل، تجنبا لتجاوز المدة الدستورية للرئيس المؤقت والتي تبلغ 90 يوما.

وتصدر سعيد نتائج الجولة الأولى من الانتخابات، ليخوض الجولة الثانية التي اجريت في 13 أكتوبر الجاري أمام رجل الأعمال نبيل القروي، فيما أسفرت النتائج عن فوز ساحق لسعيد بعد حصوله على 71ر72 % من أصوات الناخبين، ليصبح بذلك ساكن قرطاج الجديد.